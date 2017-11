La relación entre los concursantes de ' Esto es guerra ', Rafael Cardozo y Alejandra Baigorria es cada vez peor. Esta vez, el concursante brasileño reconoció que habló con su novia ‘Cachaza’ para que se aleje de la empresaria de Gamarra por considerarla una 'mala influencia'.

“Nunca prohíbo nada a 'Cachaza', pero el fin de semana tuve una conversación con ella y le pedí que no esté con Alejandra Baigorria... En la relación somos una cosa pero te aseguro que si sigues tu amistad con Alejandra yo me encargo de eliminarte (del juego) porque no quiero que estés con ella”, dijo Cardozo en pleno programa en vivo.

Ante semejante amenaza, la ‘garota’ le contestó fuerte y negó alejarse de Baigorria por considerarla su amiga.

“De todas maneras voy a seguir siendo amiga de Alejandra... Suena ridículo lo que dices. Si eres mi pareja debes hablarme con respeto. Ella es mi amiga porque trata de enseñarme los juegos cada día”, sentenció la integrante de los ‘Leones’.

“Estás ciega Cachaza”, le respondió el brasileño insistente en su mal trato.