El líder de las 'Cobras', Nicola Porcella solicitó la eliminación de Rosángela Espinoza de 'Esto es guerra', luego que ella se quejara del desempeño del 'guerrero' durante una de los retos.

"Creo que es momento de eliminarla. Creo que es momento de que Rosángela deje la competencia por ese mamarracho (que hizo) ", dijo Nicola sobre el performance de la 'chica selfie' durante el reto 'Carretilla saltarina'.

Pero esta vez, Rosángela no se quedó callada y se defendió de las acusaciones de su capitán.

"En realidad deberías dar el ejemplo y si tú eres capitán y no te sale, a mí tampoco me sale ¿Eres el capitán o no?", dijo la 'chica selfie', quien añadió que Nicola solo ganó el concurso por que lo ayudó Facundo González.

Esta sería la segunda vez que Porcella pide eliminar a Rosángela Espinoza de la competencia. La primera vez lo solicitó porque ella no pudo adivinar el personaje en el reto '¿Quién soy?'