¿Quién recibió la capitanía de los 'retadores' en 'EEG'? Gian Piero Díaz eligió [VIDEO]

La última emisión del reality 'Esto es guerra' e mpezó resolviendo la polémica que se había generado desde hace una semanatras la renuncia de Mario Irivarren a la capitanía de los ‘retadores’.

La producción del programa y los integrantes del equipo tuvieron la posibilidad de elegir a su nuevo capitán; sin embargo, hubo un empate a ocho entre ‘Pancho’ Rodríguez y Mario Irivarren, por lo que el conductor Gian Piero Díaz tuvo que decidir quién sería el nuevo líder de su equipo.

Bajo este panorama, Gian Piero se acercó a los dos ‘retadores’ y les dijo algunas palabras al oído. Luego, se paró en medio de ellos y eligió al nuevo capitán de su equipo.

“Para mí el capitán es ‘Pancho’ Rodríguez. Los dos podrían ser capitanes, tienen las condiciones, pero no se trata de personas, sino de equipo”, manifestó el conductor de “Esto es guerra”.

Asimismo, justificó su decisión diciendo que ahora que los ‘retadores’ tienen a un nuevo capitán se tendrá que ver el compromiso de los integrantes del equipo, quienes anteriormente no habrían dado lo mejor de sí.

“Esto no se trata de personas, se trata de equipo y cuando se generó todo este problema, lo más importante, y lo conversé con Mario y ‘Pancho’, era el compromiso de los integrantes del equipo con los ‘retadores’. Si Mario continuaba como capitán y las cosas no cambiaban jamás íbamos a saber si ese era el problema en el equipo”, manifestó el conductor.

"Ahora veremos si es efectivamente el problema una sola persona. Creo que hay muchos que no están comprometidos, si Mario continuaba jamás íbamos a saber si era así o no. El cambio se da para determinar quiénes dentro de los retadores quieren o no continuar, quienes llevan el espíritu de ‘Combate’ en la camiseta”, agregó.



TE PUEDE INTERESAR: