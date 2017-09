'Esto es guerra': Flavia Laos dejó mal parada a Rosángela Espinoza

La integrante de los ‘Leones’, Flavia Laos, recién lleva tres días en el reality ‘Esto es guerra’, y ya puso en su sitio a Rosángela Espinoza, luego de que la 'chica selfie' dijera que su amigo Andrés Vílchez le confesó que se sintió avergonzado por el beso que le robó a Yahaira Plasencia.

Ante esta revelación, la salsera se defendió y dijo que el actor le había escrito por Instagram y desmintió las declaraciones de la Rosángela.

La conductora del programa María Pía Copello le preguntó a Flavia Laos: “Ya que tú eres muy amiga de Andrés, ¿crees que realmente él le haya escrito a Yahaira?" y ella respondió: "Yo creo que sí. Más bien Rosángela, yo hablé con Andrés y él me dijo que no era tu amigo".

Algo que dejó helada a la popular ‘chica selfie’ que no tuvo más que decir: “En realidad, si él no me considera ahora como amiga, no me interesa”.