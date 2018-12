María Pía Copello sorprendió a los televidentes de 'Esto es Guerra' al revelar el último miércoles, entre lágrimas, que no continuará en el ‘reality’. Sus compañeros de televisión, apenados, optaron por dedicarle sentidos mensajes tras su decisión.

La conductora que integra 'Esto es Guerra' desde agosto de 2015, tomó la decisión de dar un paso al costado para poder compartir más tiempo con su familia y principalmente con sus pequeños hijos.

Es por ello que tanto los 'guerreros' como los 'retadores' se despidieron y le dedicaron estas sentidas palabras.

Patricio Parodi reveló que María Pía Copello se convirtió en mucho más que una compañera. “Es una gran amiga, fuera de ser la conductora del programa a una gran amiga, se le va a hacer extrañar muchísimo”, dijo.

Por su parte, Ignacio Baladán comentó que la noticia lo ha tomado por sorpresa y que sin duda su ausencia se notará. “Fui a buscarla al camerino, me dijo que había una noticia hoy […] Todos estamos en shock […] Pero si es bueno para ella, es bueno para todas las personas que la quieren”, manifestó.

Karen Dejo, quien también es madre de una pequeña, comprendió la decisión de María Pía Copello y reveló que compartir tiempo con ella ha sido una maravilla.

“Hace un año que yo puedo estar disfrutando de María Pía, no solo como artista […] como mujer es increíble, como madre tiene una familia maravillosa y es difícil algunas veces […] los tres niños están en pleno crecimiento, optar por la familia siempre va a ser una buena decisión”, indicó.

Rosángela Espinoza a diferencia de Christian Dominguez, quien pudo conversar previamente con María Pía Copello, señaló que la noticia la tomó por sorpresa y confirmó que es una gran admiradora de la presentadora de televisión. Ambos competidores le auguraron un buen futuro, a la exanimadora infantil.

Asimismo, Angie Arizaga alegó que fue un día triste para todos sus compañeros. “[…] Estamos tensionados por la final y ahora esta noticia de Pía nos da pena a todos, es parte de la familia, ha estado tantos años con nosotros […] no puedo creerlo”, refirió.

Finalmente Austin Palao dijo que siempre guardará los mejores recuerdos de María Pía Copello, pues fue ella quien le dio todo el soporte cuando ingresó a 'Esto es Guerra': “[…] La primera que me dio la bienvenida de la mejor forma y me dio esa confianza, fue ella, me ayudó bastante y tengo los mejores recuerdos de ella”, sentenció.

María Pía Copello conducirá junto a Mathías Brivio por última vez el programa de América Televisión 'Esto es Guerra' hoy durante la gran final. Aún no se sabe quien será su reemplazo en la conducción del reality.