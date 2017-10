Las ‘guerreras’ Angie Arizaga y Melissa Loza fueron suspendidas del reality ‘Esto es guerra’, luego que ambas se negaran a jugar el reto ‘Tobogán musical’.

Melissa se enfrentó a Paloma Fiuza, esta última no tuvo ningún problema en resbalarse por el tobogán pese a la altura pero Loza no lo logró.

“Pido mil disculpas a Peter (el productor), nunca fue mi intención perjudicar ningún juego pero yo le tengo mucho pánico a las alturas. Si bien vengo superando esto, es sumamente difícil para mí, mil disculpas”, explicó Melissa Loza.

Minutos después fue el turno de Angie Arigaza, la que se enfrentó a Alejandra Baigorria. Las dos mostraron mucho temor, pero Baigorria cumplió con el reto.

“No es que no haya probado este juego, ya lo he hecho, tal vez la seguridad (del juego) no es suficiente y me pongo a temblar. (El tobogán) tiene agua, y el flotador no tiene donde agarrase”, se justificó Arizaga.

Ante la suspensión, el líder de la ‘Cobras’, Nicola Porcella salió en defensa de Arizaga y de Melissa.

“Me parece injusto. Creo que hay gente que hace menos en el programa, que no aparece, no hace nunca nada… A la hora de jugar ellas siempre ponen el pecho. Me parece injusto que me dejen con una sola ‘cobra’ cuando hay gente que no debería estar acá”, se quejó Nicola Porcella.

Sin embargo, la producción no escuchó sus reclamos y suspendió a las 'guerreras' sin fecha de retorno tal como advirtió el conductor del programa Mathías Brivio.