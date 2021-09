Los conductores del programa ‘ Esto es Guerra ’, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, revelaron la razón por la que sucedió el accidente que sufrió el competidor Elías Montalvo .

Durante la transmisión del programa de hoy, Gian Piero Díaz dijo que “el dispositivo de bloqueo de la línea de vida” falló y propició el accidente. Debido a este tema, la producción decidió cancelar todas las competiciones de altura.

Además, los conductores informaron que el competidor se encuentra bien de salud y que solo presenta una lesión en un pie, que por el momento se encuentra vendado.

Elías se comunicó en vivo vía videollamada con los conductores y sus compañeros del programa para revelar que se encuentra bien y que todo no fue más que un susto.

“Cada vez que salto al inflable, salto con los ojos cerrados, yo caí con los ojos cerrados. Fue inconsciente caer bien, por decir, porque si hubiera caído parado o recto me hubiera lesionado más. Caí como que sentado, no chocando el trasero en el piso, sino con los pies”, refirió Montalvo respecto a cómo es que la forma en que cayó favoreció a que no se lesionara otras partes de su cuerpo.

Varios de sus compañeros tuvieron la oportunidad de enviarle mensajes de aliento al tiktoker, quien se mostró emocionado por las palabras y aseguró que regresará al programa con más actitud ni bien se recupere.

