Patricio Parodi regresó como participante de la nueva versión de ‘Esto es guerra’ y fue presentado la noche de este lunes como el capitán de ‘Los Leones’, uno de los cuatro equipos que competirán en esta temporada que acaba de iniciar.

El ingreso de Patricio Parodi al reality se da en medio de las críticas que generó la pesada broma que le jugó a su pareja, la actriz Flavia Laos, al reventarle un huevo crudo en la cabeza y la respuesta que le dio a la exministra de la Mujer, Ana Jara, quien cuestionó su accionar.

Es por ello que el modelo se tomó unos minutos luego de ingresar al set del programa que transmite América Televisión para volver a disculparse con la exfuncionaria del Gobierno y aceptar que la forma en la que le contestó no fue ni la correcta ni la más adecuada.

“Gracias por darme unos minutos para expresarme. Cometí una imprudencia durante la cuarentena, tuve un comentario desafortunado y fuera de lugar hacia la exministra Ana Jara, a la cual le quiero pedir disculpas públicas", dijo inicialmente Patricio Parodi.

"Cuando uno comete un error que sale a la luz de manera pública creo que es humano y bueno reconocerlo y pedir las disculpas de la misma forma en que se dio. Lo hice a través de mis redes sociales ya ahora lo hago a través de la pantalla de ‘Esto es guerra’”, agregó.

“A la señora Ana Jara pedirle nuevamente las disculpas de caso. Jamás tuve la intención de querer ofenderla o como se haya tomado. Siempre quise defender mi posición y (esa) no fue la manera correcta, debió ser a través de un mensaje privado", finalizó.

Inmediatamente, ‘El Tribunal’ aceptó sus disculpas no sin antes indicarle que “entre las normas de un comportamiento correcto está no dirigirse a ningún ciudadano de forma despectiva y menos a una mujer" y advertirle a él y a todos los participantes de “Esto es guerra” que no se admitirán "excesos de ningún tipo. Que les quede claro a todos”.

