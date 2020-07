Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz sostuvieron una acalorada discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’ por el conteo de las tablas en una de las competencias en las que participaron Rafael Cardozo y Pancho Rodríguez y recibieron una fuerte llamada de atención de “El Tribunal”.

La popular “chinita” le reclamó a su compañero que desconcentraba al competidor de su equipo y a ella misma, mientras contaba las maderas que Cardozo había logrado romper, y consideró su intervención en cierta forma imprudente, pues hacía reclamos en medio de la competencia.

Ante eso, Díaz no se quedó callado y puso en duda que los concursantes estén pendientes de lo que él podía decir en medio del juego. “Qué casualidad que el día que ustedes no ganan, no le gusta que uno reclame”, dijo.

En medio del enfrentamiento entre ambos conductores intervino “El Tribunal” y les exigió respeto por el trabajo que realizaba el equipo de producción, pues eran ellos los que marcaban las reglas y llevaban el conteo dentro del programa.

“Seré bien claro y respetuoso con ustedes dos. Las reglas en todos los juegos son marcados por la producción. Los conteos los hace producción. Ustedes, señores, son los conductores y obviamente los respeto, pero también les voy a pedir que respeten el trabajo del equipo de producción”, explicó “El Tribunal”, que agregó que nunca les pidió a los conductores que llevaran un conteo.

