La gran semifinal de “Esto es Guerra” ya tiene fecha. Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz, conductores del espacio, develaron que el 02 de noviembre fue la fecha escogida para realizar la tan esperada competencia de Guerreros y Combatientes camino a la Gran Final.

“No queda nada, porque la fecha de la semifinal de la temporada, es el 02 de noviembre. Los equipos tienen que ir preparándose. Menos de dos semanas”, dijo Gian Piero Díaz.

La producción liderada por Peter Fajardo, tiene preparado un esquema para presentar un espectáculo por todo lo alto, donde el show y la competencia extrema sean los principales protagonistas.

“Tenemos un compromiso con el público, así que daremos todo de nosotros para no defraudarlos. Nosotros siempre nos ponemos vallas altas, porque es parte del ADN de todos los que trabajamos en EEG. Eso sí, como en la final de ‘Divas’, siempre cuidando cada detalle del distanciamiento social”, comentó.

Alejandra Baigorria rompió en llanto

En tanto, una vez más su fobia por las alturas le jugó una mala a Alejandra Baigorria y no pudo concluir el circuito de altura de EEG. La integrante de los Guerreros se incomodó contra todos por no poder cumplir el reto frente a Ducelia Echevarría, con quien se estaba enfrentando.

Ella afirmó con la voz entrecortada que le deberían dar una segunda oportunidad. “¿Por qué soy la única que tiene que vencer sus miedos? Así como Ducelia no quiere marearse porque le da vómitos a mí también. ¿Por qué a Ducelia se lo pasan? Ese miedo no se supera, se llama fobia”, precisó entre lágrimas.

En tanto, la producción le envió un mensaje a través de Mister G, sosteniendo que mientras no pueda vencer sus temores, no podría participar por el cetro de mejor competidora de la temporada.

Paloma Fiuza vs. Karen Dejo

En la última edición de EEG, Paloma Fiuza no pudo ocultar su malestar contra la producción del programa, porque le anularon el punto que obtuvo frente a Karen Dejo durante un enfrentamiento de circuito extremo.

Y es que la brasileña fue sancionada, porque al momento de lanzarse de un juego de altura, no cumplió con las reglas establecidas del juego, la cual eran saltar y caer sentada

“Yo cogí la pita e hice bombita y al final me estiro y caigo recostada. Parada no caí, de ninguna manera. ¿Dónde caí parada por el amor de Dios? Yo nunca he reclamado nada, pero esta vez no me parece. Nada que hablar, yo no caí parada”, sostuvo molesta.

