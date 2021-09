Minutos después de que el concursante Elías Montalvo sufriera una aparatosa caída de 40 metros, los conductores del programa “ Esto es Guerra ’ se refirieron sobre lo sucedido y aclararon que este se encontraba estable y en observación médica.

Johana San Miguel aprovechó unos segundos para aclarar que el participante se encontraba “estable y en observación”, por su parte, su compañero en la conducción del programa, Gianpiero Díaz, informó que fue una sorpresa para ellos.

“Si no hemos dicho nada es porque para nosotros también fue una sorpresa. Ha salido caminando del estudio, pero no queríamos adelantar algo si no sabíamos exactamente bien qué tenía. Se fue de inmediato al hospital en la ambulancia”, refirió el conductor.

Elías Montalvo fue llevado en ambulancia, pero salió caminando de EEG: dicen conductores de EEG

Como se sabe, el tiktoker participaba de una de las competencias de alto riesgo cuando sufrió el accidente. Según su madre, él se encuentra estable y pasando por los chequeos médicos necesarios para descartar cualquier lesión.

Varios de sus compañeros del programa acudieron a la clínica Anglo Americana, en San Isidro, para saber sobre su estado y mostrar su apoyo.

