Hace unos días, Karla Sosa denunció públicamente a Leonardo Delgado, líder de la banda ‘León y su tripulación’, por maltrato psicológico y por haberle sido infiel. A raíz de estos maltratos, cuenta la mujer, ella decidió tomar una drástica decisión contra su vida.

La pareja, que estuvo casada por 3 meses, comenzó a tener problemas constantemente. De acuerdo a Karla, los problemas se agravaron luego de que el cantante se vaya de gira por Europa.

Ante los maltratos psicológicos y el desalojo por parte del salsero, Karla decidió terminar con su vida. “Por un cuadro de depresión, yo decido tomar pastillas. Tomé 6 pastillas para dormir”, dijo al reportero de ‘Magaly TV: La Firme’, quien le preguntó si quería matarse, a lo que Karla dijo que sí.

Según Karla, lo que más le dolió fue que Leonardo la botara de su casa con su hija, pues no tenía un lugar para establecerse y se sentía “fracasada. “Ahí es donde yo tomo las pastillas para dormir, yo he estado inconsciente, pero yo escuchaba todo. Él llego y dijo: “Ya pues si ya tomó sus pastillas, que se muera””.





Acepta su infidelidad





Por último, Leonardo Delgado aceptó que le fue infiel a Karla Sosa y aseguró que ya no quiere estar en una relación con ella. “Mi aún esposa me botó de la clínica, me retiré, me vine acá a mi casa, descansé, me fui a trabajar y, bueno, ahí es donde yo cometo el adulterio. Lo acepto, no hay problema”, reveló.

“El problema es no aceptar que una persona no quiere contigo, me esforcé un montón en esta relación y simplemente voy a afrontar”, agregó.