Erick Osores acusa a Verónica Linares de no ayudarlo cuando se cayó en el set de TV

Erick Osores no olvida su aparatosa caída en el set de televisión de Canal N y, sobre todo, la reacción de la periodista Verónica Linares, quien compartió en su cuenta de Twitter el 'blooper'.

Por esta razón, el comentarista deportivo acusó a su compañera de no ayudarlo en su momento 'trágico'. Estas declaraciones brindó Osores este miércoles cuando Federico Salazar y Verónica Linares le dieron la bienvenida al bloque de deportes y le preguntaron cómo se encontraba.

"Muy bien, muy bien. Pero yo conozco a otros que han dejado a la gente tirada y no han hecho nada", contestó Erick Osores.

Sin embargo, Linares le respondió: "Un ratito, un ratito. Espero que lo que estés diciendo es una broma". Ante esto, Osores no se quedó callado y prosiguió muy convincente: "No, no es una broma".

Al respecto, Verónica Linares negó tener cualquier responsabilidad sobre esa caída. "No me vas a mí a venir a acusar, no me vas a acusar de no haberte socorrido. Es un lío entre los dos y las redes sociales nada más que ahorita lo solucionamos", manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: