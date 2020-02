Este sábado, el exfutbolista y chico reality Diego Chávarri volverá a sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para revelar más aspectos de su vida privada y tentar el premio mayor. Sin duda, la atención está centrada en la relación que Chávarri mantuvo con Melissa Klug, expareja del futbolista Jefferson Farfán; y sobre este tema, Beto Ortiz adelantó el encuentro poco amigable que ‘La Foquita’ y Chávarri tuvieron al interior de un baño.

“(Jefferson) me dice quiero hablar contigo, yo dije ‘acá algo me va a pasar’. Yo levanto la cara y era Jefferson, quería explicaciones y no le parecían algunas cosas en mi relación (con ella). Y (me dijo que) Melissa hacía algunas cosas para incomodar”, sostiene Diego en el video publicado en la cuenta de Instagram de Beto Ortiz.

Pidió disculpas a Jefferson Farfán

Pero esta no sería la primera vez que Diego Chávarri tuvo un encuentro con Jefferson Farfán por estar con Melissa Klug. La primera vez que el ex chico reality se sentó en el sillón rojo fue el 16 de marzo del 2019, y en aquella oportunidad reveló que le pidió disculpas al jugador del Lokomotiv.

“¿Le pediste disculpas a Farfán por el ampay con Melissa Klug?”, fue la pregunta 12 de aquella noche. “Sí”, respondió el invitado. A lo que Beto Ortiz repreguntó sobre si los demás futbolistas vieron con buenos ojos que se interesara en la expareja de otro futbolista. “No, salieron dos personas a decirlo, Cueva y Zambrano; pero no me parece que sea así, si la persona está sola, no porque su ex haga lo mismo que yo se supone que me frene”, contó Diego.

Agregó que tras ser portada de los diarios al iniciar la relación con la empresaria chalaca, decidió pedir disculpas a Jefferson Farfán: “Yo no le pedí disculpas a él por salir con Melissa. En la carta que redacto le pido disculpas porque entiendo la incomodidad que él puede tener por los titulares que lo vinculen. Porque no ponían Melissa Klug, ponían la ex de Jefferson Farfán, a eso iba mi carta, a la incomodidad que le podía ocasionar”, relató.

“Un abogado me aconsejó escribirla y por iniciativa propia para aclarar mis cosas. Él estaba tranquilo en sus cosas, a mi también me hubiera incomodado que me vinculen con mi ex. No esperaba ninguna respuesta. Entiendo que incomodan los titulares cuando exhiben tu relación, las comparaciones fueron incómodas. Al principio te afecta, era lo que tocaba pasar por un tiempo”, finalizó Chávarri.