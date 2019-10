Han pasado dos meses desde que el boxeador David ‘Pantera’ Zegarra se vio envuelto en la polémica luego de ser acusado de —presuntamente— haber atropellado y abandonado a Hilaria Ayala, una mujer de 74 años, en Villa El Salvador.

Ahora, en un nuevo adelanto de “El valor de la verdad”, programa en el que participará este sábado, se puede ver que ofrece su versión de los hechos. El boxeador señaló que tras el accidente se comportó “cómo un cobarde” y que incluso lo amenazaron de muerte.

“Me comporté como un cobarde. Llámalo como quieras. Todos los periódicos (decían): ‘Tramposo’, ‘basura’, entre otras cosas”, contó Zegarra.

“Me amenazaban (diciendo): ‘te voy a matar’. Lo primero que me quieren hacer es meterme un fierrazo o un balazo en la cabeza”, añadió.

Finalmente, la última pregunta del adelanto es si el boxeador fue el responsable de la muerte de Hilaria Ayala.

“¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?”, preguntó Beto Ortiz. “Si me tengo que ir preso, me voy preso. Yo decía: ‘ahorita tumban la puerta, vienen los policías y me enmarrocan’. Yo me mato”, reveló el popular boxeador.

Anteriormente, la ‘Pantera’ Zegarra contó al programa “Magaly TV: La Firme” que su carro “estaba desaparecido” y que no podía dar muchos detalles de lo sucedido. “Yo no te puedo declarar, si por A o B necesitas que alguien les diga algo, te puedo brindar el número de mi abogado", contestó.