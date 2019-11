La bailarina Deysi Araujo reveló en el sillón rojo de “ El valor de la verdad ” que el modelo Joshua Ivanoff la invitó a su casa para regalarle los zapatos de su mamá.

Ambos solían frecuentarse y en una de sus salidas, Deysi Araujo contó que el joven la llamó por teléfono para ofrecerle un par de zapatos. Cuando llegó al departamento, se dio con la sorpresa de que eran de su mamá.

“La mamá [de Joshua] se fue de viaje, iba a vivir en otro país, entonces me dice Joshua: ‘vente a la casa que te voy a regalar un par de zapatos’. Yo pensé que era un par de zapatos nuevos”, narró.

“Tenía un cajón lleno de zapatos y me dijo ‘escógete uno de ellos’. Le pregunté cómo me iba a dar esos y me dijo: ‘son de mi mamá’”, agregó.

La bailarina también reveló que continúa visitando al modelo en su vivienda, ya que este evita ir a la suya. Además, dijo que en otra ocasión Joshua Ivanoff le ofreció una cadena, aparentemente también de su madre.