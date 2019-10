La siguiente invitada de “ El valor de la verdad ” será Doménica Delgado, quien contará detalles de sus exrelaciones sentimentales con Pedro Moral y Antonio Pavón. Además, dará a conocer los encuentros que tuvo con personajes de la farándula local como Nicola Porcella.

El conductor Beto Ortiz dio a conocer en su cuenta de Instagram los avances del polémico programa que se emitirá este sábado a partir de las 10:00 p.m. por Latina. “Lo que Pedrito no dijo. La revancha de Doménica. La que ríe última, ríe mejor”, escribió.

En uno de los videos le preguntan a la joven si “Pedro Moral ¿le ofreció mil dólares a una chica para tener relaciones sexuales?”, a lo que ella contesta: “Me levanto, veo miles de mensajes que me llegaron de esta chica mandándome todas las conversaciones porque lo había denunciado. Yo le pedí que me explique, pero me negó todo; aunque no fue así porque él le decía ‘te doy tu regalito’ que era ese dinero”.

Asimismo, le consultaron si Moral le había sido infiel. Y aunque en los avances no se precisa con exactitud señala que una persona le dijo que estando ella presente le había “metido” la mano” a una mujer.

Otra de las cosas que contó es que en una oportunidad este mismo personaje la empujó de su carro cuando estaban discutiendo y que tuvo un ‘remember’ el instante que estaba con Sheyla Rojas.

Delgado también reveló que en una oportunidad Pedro Moral y Antonio Pavón se pelearon por ella en una discoteca. “Pedro se acercó y le choca la cara a Antonio. Para qué hizo eso. Empezaron a pelear, yo me meto y la seguridad del local me agarra y me dice que yo no puedo hacer eso porque le pertenezco al señor Pedro Moral”.

En el sillón rojo, Doménica también reveló que tuvo un 'choque y fuga’ con Nicola Porcella y que le fue infiel a Pedro Moral.

¿CÓMO VER "EL VALOR DE LA VERDAD" EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

Doménica Delgado se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz. (Foto: Instagram)