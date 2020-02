La participación de Miguel Barraza en “El valor de la verdad” fue algo fuera de lo común, pues durante el programa, el cómico contó varios chistes que sacaron más de una carcajada a los asistentes y a quienes se encontraban en el set. Sobre todo, porque dos de las personas que lo acompañaron también son comediantes. Ellos son Pablo Villlanueva ‘Melcochita’ y Javier Santagadea.

A pesar de que contestó con la verdad, incluso la pregunta que el año 2013 le hizo perder todo lo ganado en el sillón rojo respecto a que si usaba viagra, hubo una que sus acompañantes no le permitieron que responda y tocaron el botón rojo. Al final, como lo manda el formato se cambió por otra.

Barraza respondió hasta la interrogante 18 y se llevó S/15 mil. A continuación, la pregunta que no quisieron que conteste.

TOCAN BOTÓN ROJO

Todo marchaba bien hasta la pregunta 13 que contestó con la verdad, pero cuando le formularon la número 14, Javier Santagadea se apresuró en tocar uno de los salvavidas del programa. ¿Cuál fue? Beto Ortiz le consultó: “¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas?”.

Debido a que usaron uno de los salvavidas, se tuvo que cambiar por otra de repuesto que fue: “¿Sufres de cáncer?”. A lo que él contestó que sí. “Es incipiente. Dios es grande y la ciencia también. Todo con fe, si tengo que irme de este mundo, tengo que hacerlo con un show con ellos [Melcochita y Santagadea]. Si me dicen que no hay remedio, agárrenme [para tomar]. No me atemoriza el tema de la muerte porque si tuve una vida linda haciendo reír a mi público, que me recuerden haciendo reír, hice el bien y creo que me espera algo bueno allá. Tengo 70 años y tengo cáncer a la próstata”.

Miguel Barraza indicó que le gustaría despedirse de su público con un gran show. “He vivido un vida muy linda”, cuenta el cómico. (Captura de pantalla)

¿POR QUÉ LE HICIERON LA PREGUNTA DE SU HIJO?

En enero de 2018, Roberto Barraza, hijo del popular comediante Miguel 'Chato' Barraza, fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente vender drogas en el distrito de La Victoria.

Según el atestado policial, en aquella oportunidad, el muchacho de 25 años tenía en su poder 126 ketes de pasta básica de cocaína. Tras ello fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción.

LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te explotaba Augusto Ferrando?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Estuviste ‘templado’ de Cecilia Bracamonte?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Fue Susy Díaz la musa de tus poemas?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Estuviste Betina Oneto enamorada de ti?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Llevaste al gordo Casaretto a la televisión?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te la pegas desde los 15 años?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Te tirabas la ‘pera’ para no dar exámenes en el colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te pegó tu padre por ser canillita?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te ganaste la vida como lustrabotas?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Trabajabas como torero?

Respuesta: Sí (Verdad)

Miguel Barraza Habló con Beto Ortiz de su estado de salud y los problemas que atraviesa (Foto: Instagram)

11. ¿Te hizo el profesor fumar siete cajetillas de cigarro?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te invitó Don Francisco a Miami?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te apareciste ‘mamadazo’ en el estreno de tu película?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas?

Toca botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Sufres de cáncer?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Has sufrido tres infartos cerebrales?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Consumías cocaína?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Eres alcohólico?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te ayudabas con la pastillita azul?

Respuesta: Sí (Verdad)