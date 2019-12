Durante su participación en “El valor de la verdad” , André Castañeda hizo una revelación que dejó sorprendido a muchos. Y es que Adolfo Bazán le solicitó ayuda al ex chico reality para evitar que Macarena Vélez lo denuncie por haberla dopado y hacerle tocamientos indebidos.

“Al abogado lo conozco de vista, yo me enteré de lo que había pasado con Macarena por su Instagram cuando ella publicó: ‘Si conocen a esta persona díganme quién es’. En ese entonces yo estaba en Estados Unidos y ahí le escribí para darle información de Adolfo. Yo le dije: ‘Es tal persona, denúncialo’. Luego conversé con mi amigo [que tenía en común con el abogado] y le dije que el pata era una porquería de persona”, manifestó en el sillón rojo.

Luego de esa conversación, manifestó que su mismo amigo volvió a escribirle para preguntarle si conocía a Macarena. “Yo le dije que era mi amiga. Tras ello me indicó que Bazán le estaba pidiendo, mediante él, que interceda para una conciliación entre Maca y Adolfo, algo a lo que me negué rotundamente. Mi amigo atinó a decirme que solo me había pasado el mensaje que le habían dejado. Yo le dije que jamás me prestaría para eso”.

André Castañeda dio a conocer que prefirió no contárselo de inmediato a Vélez por la situación en la que se encontraba y se lo dijo una semana después como a modo de anécdota.

Macarena Vélez sobre Adolfo Bazán

Como se recuerda, en setiembre de 2019, la modelo Macarena Vélez denunció al abogado Adolfo Bazán Gutiérrez por haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca. Incluso de haber grabado el hecho.

Otra joven también denunció al individuo. Esa vez Jhoselin Trauco lo acusó de haberla violado sexualmente en el estacionamiento de un edificio en Surquillo. El hecho fue registrado por las cámaras de video vigilancia del predio.

Adolfo Bazán fue denunciado por otra joven, quien la acusó de violación. Las imágenes grabaron el hecho (Imagen: ATV)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Se golpeaba Poly Ávila para que no termines con ella?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Quiso Poly Ávila lanzarse del octavo piso?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te fue infiel Poly Ávila?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Tuvo un affaire Poly Ávila con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Le jalaste el pelo a Poly Ávila?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Golpeaste a Poly Ávila frente a Doménica Delgado?

Respuesta: No (Verdad)

7. ¿Tuviste una relación con Leslie Shaw?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te fue infiel Vania Bludau con Sebastián Lizarzaburu?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Fuiste stripper?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Trabajabas recolectando semen?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Te has drogado?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te han pepeado?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Has hecho un trío?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Afanaba Michael Succar a Poly Ávila cuando te veías con ella?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Le escupiste en la cara a Eyal Berkover?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Le tenías celos a Nicola Porcella?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Te vetó Vania Bludau de un programa de competencia?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te pidió ayuda el abogado Adolfo Bazán para que Macarena Vélez no lo denunciara?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Amas a Poly?

Respuesta: No (Verdad)

19. ¿Hubo otras chicas drogadas en la ‘Fiesta del terror’?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Te dijo Poly Ávila que consumió ‘M’?

Respuesta: Sí (Verdad)