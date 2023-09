Mayra Goñi fue eliminada esta noche durante la emisión del más reciente episodio del programa ‘El Gran Chef Famosos’. La actriz estuvo sentenciada junto a Leslie Stewart y Armando Machuca, quienes fueron salvados por los jueces.

A pesar de sus esfuerzos culinarios puestos en los dos platos de la noche, Mayra se despidió de la competencia. La actriz, para quien fue su primera ‘Noche de Eliminación’, no convenció a los jurados y se convirtió en la quinta eliminada de la temporada.

Tras conocer el veredicto, Mayra Goñi agradeció su estancia en el programa y aseguró que ha aprendido mucho de cocina. “Ha sido de mucho aprendizaje para mí. He disfrutado mucho este programa. He conocido a personas maravillosas y, nada, me voy a meter a unas clasecitas para mejorar. Muchísimas gracias, agradezco mucho haber estado aquí”, dijo.

Finalmente, la actriz se despidió y prometió regresar, pues tiene la chance de reaparecer durante la ‘Noche de Repechaje’.





