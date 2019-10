Stephanie Duque se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de “El final del paraíso”. ‘Mariana’ que es su personaje, ha logrado impactar en los seguidores de la serie de Telemundo y se ha convertido en una de las piezas claves para el desarrollo de la trama, pero esto podría tener un gran giro debido a la decisión que ha tomado la intérprete colombiana.

“El final del paraíso” cada vez se va poniendo más emocionante y es que en este momento, al parecer, la alianza que existe entre ‘Mano Negra’ y el cartel de ‘las Babys’ se va desmoronando.

‘Mariana’ junto ‘Moncho’ han decidido separarse de ‘Aaron Mondejo’ ya que sienten que no vivirán tranquilos al lado del mayor narcotraficante de Colombia.

Esta decisión se podría convertir en una de las peores para ambos personajes, ya que ‘Mano negra’ se podría convertir en su verdugo y esto se podría ajustar mucho al alto que ha decidido hacer Stephania Duque en su carrera actoral.

La actriz de 25 años dejó un mensaje a través de sus redes sociales y ha anunciado que hará algunos cambios en su vida y aquí te contamos de qué se trata.

¿QUÉ PASARÁ CON STEHANIA DUQUE ?

La actriz colombiana Sthephania Duque ha decidido dar un alto a su carrera para seguir creciendo profesionalmente.

Su participación en la serie “El final del paraíso” le ha abierto muchas puertas y se ha convertido en una de las intérpretes más prometedora de su generación, sin embargo, ella ha decidido hacer una pausa para irse a estudiar inglés a otro país. Esta noticia la compartió con todos sus fans a través de las redes sociales.

"Hace un tiempo lo estoy planeando como un proyecto de vida tal vez, se puede llamar así, y he estado pendiente de contarles. Todavía no puedo dar muchos detalles porque hay cositas que faltan afinar pero me voy a estudiar inglés un año, todavía no les voy a decir para dónde, cómo, cuándo arrancó, pero es casi que un hecho, es una realidad", contó emocionada Duque por medio de su perfil de Instagram.

"Me parece superbonito decirles eso para ver si también logro como inspirarlos por decirlo de alguna manera. Suena un poco loco pero en verdad que siento que el estudio sí es de las mejores cosas que uno puede hacer", agregó la intérprete de 25 años.

Mariana Duque ha decidido poner un alto en su carrera para seguir creciendo profesionalmente (Foto: Instagram)

¿QUÉ PASARÁ CON MARIANA?

Hasta el momento, Telemundo no se ha pronunciado sobre el futuro de 'Mariana' tras esta decisión que ha tomado Stephania Duque.

Lo más probable es que ‘Mano negra’ se convierta en el verdugo de la hija de ‘Catalina Santana’, ya que al parecer la asociación que tenía se a desquebrajado y ya nadie confía en las integrantes del cartel de ‘Las babys’.

Además, Telemundo ha demostrado que ni un personaje es indispensable en sus historias, ya que hace poco mató a ‘la demonia’, ‘Paola’ y al periodista.

Esta decidió también ha tocado a otras producciones como es el caso de “El señor de los cielos” donde le dijeron adiós a ‘Aurelio Casillas’ interpretado por el actor Rafael Amaya.