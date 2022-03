¡Ya es una realidad! La temporada por el décimo aniversario de “Esto es Guerra” anunció oficialmente que muy pronto se iniciara un casting nacional en vivo para reclutar a nuevos competidores que se sumarán al programa más visto de la televisión nacional.

Johanna San Miguel y María Pía Copello, conductoras del reality, pidieron a los participantes interesados no dejarse engañar por personas inescrupulosas que siempre buscan sacar provecho de manera mal intencionada, ya sea pidiendo material fotográfico o audiovisual indecoroso o dinero,

En la edición del último jueves del espacio se presentó un video promocional, donde los concursantes más emblemáticos dan su testimonio real, de cómo, gracias a la oportunidad que tuvieron, pudieron salir del anonimato para hacer una carrera televisiva demostrando sus respectivos talentos.

En las imágenes aparece, un nostálgico Rafael Cardozo, quien contó que dejó toda su familia en Brasil, incluida a su hija, para hacer su sueño realidad. Micheille Soifer, sostuvo que los verdaderos artistas se encuentran en las calles. “Si no te cuesta, no te lo ganas, no lo sudas, no lo vas a valorar”, recalcó.

Said Palao, en la actualidad deportista de alto rendimiento de Judo, recordó que su ingresó a la pantalla chica como competidor, justamente se produjo cuando iba a convertirse en papá. ”No solo me dio la vitrina para mostrar mi amor por el deporte, sino el factor económico para afrontar una gran responsabilidad”, recordó.

Por su parte, Patricio Parodi relató su experiencia de cómo dos integrantes de producción lo vieron en una discoteca y lo invitaron hacer una prueba, mientras que Hugo García, Ducelia Echevarría y Rosángela Espinoza también compartieron sus historias reales para motivar a que más jóvenes participen del casting.

Johanna San Miguel anuncia nueva edición de EEG con casting a nivel nacional

VIDEO RECOMENDADO