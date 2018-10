Dwayne 'The Rock' Johnson se convertirá en protagonista de serie en Netflix

Dwayne 'The Rock' Johnson viene cosechando éxitos y ahora se convertirá en la figura principal de una serie de Netflix .



"Netflix es para nosotros el socio perfecto y la plataforma perfecta para continuar entreteniendo al público global de una manera rompedora", manifestó el actor.



Como era de esperarse, Dwayne 'The Rock' Johnson se convertirá en protagonista de una serie de acción para Netflix que será dirigida para el público familiar.



"John Henry and The Statesmen" es el título provisional que tiene el largometraje que será dirigido por Jake Kasdan y cuyo guion quedará a cargo de Tom Wheeler.



Jake Kasdan y "The Rock" ya habían trabajado junto en "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017) que logró recaudar la suma de 962 millones de dólares.