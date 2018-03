‘Dragon Ball Super’: “No hemos autorizado ninguna exhibición pública”, dice Toei Animation

Toei Animation, el estudio creador de ‘Dragon Ball Super’, afirmó que no ha dado autorización a alguna institución para exhibir el capítulo final del popular anime en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina.

El anuncio fue dado luego de que varias municipalidades crearan eventos con el fin de transmitir este sábado el capítulo final del anime.

"Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio # 130 de nuestra serie ‘Dragon Ball Super’ en e stadios, plazas y lugares públicos en América Latina", dice el estudio japonés a través de un comunicado.

"Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado", agrega.

Toei Animation

En la ciudad mexicana de Pachuca, la municipalidad indicó que había adquirido los derechos de transmisión para exhibir el capítulo de ‘Dragon Ball Super’ en la Plaza Independencia. En San Luis y Ciudad Juárez las comunas también han anunciado lo mismo.

Perú no se ha quedado atrás. Diversas municipalidades, entre ellas la Alcaldía de Lima, organizaron encuentros de fans del anime. Aunque no han indicado si transmitirán el capítulo final, ya se encuentran advertidos de que no lo podrán hacer.