Diego Rivera sorprendió a todos al anunciar que fue retirado de la co-conducción de ‘Mande Quien Mande’. El influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar un comunicado sobre la sorpresiva situación.

“Hola, quisiera compartir con ustedes que desde el jueves pasado ya no formo parte del equipo de ‘Mande Quien Mande’, se decidió desvincularme de la co-conducción. Si bien la noticia me tomó por sorpresa, estoy sumamente agradecido por la oportunidad que se me dio. ”, escribió.

Comunicado de Diego Rivera. (Imagen: Instagram/@d79rivera)

Diego aseguró que, aunque fue separado del programa, se lleva buenas experiencias. “Me llevo una tremenda primera experiencia televisiva y grandes amigos. Por otro lado, me gustaría invitarlos a seguir viendo Mande Quien Mande que para mí es un programa bien hecho y, sobre todo, ayuda a muchísimas personas con sus diferentes secuencias”

Por último, le contó a sus seguidores que está enfocado en otros proyectos personales. “Ahora, me tomaré un tiempo para re-conectar conmigo y plantearme nuevos retos. Les mando un fuertísimo abrazo amigos, gracias por el tremendo apoyo que me dieron y estoy seguro que nos volveremos a ver pronto o lejano en otro formato. Con mucho cariño, Diego”.





