Diego Chávarri sobre su relación con Melissa Klug: “Fue el amor de mi vida” | VIDEO

El ex futbolista Diego Chávarri confesó en ' El valor de la verdad' que su ex pareja, la modelo y empresaria Melissa Klug, fue el amor de su vida. Para el popular ‘Diablito’ ella fue su relación más importante.

“¿Si pensé mucho en esta pregunta? No, porque siempre respondo lo mismo. Simplemente sentía que la amaba, me preocupaba por ella, quería que esté bien y sus problemas los hacía míos. Había mucho sentimiento; entonces, si me preguntan si es el amor de mi vida, yo pienso que sí”, contó Diego Chávarri.

“La relación más importante o la que considero el amor de mi vida es Melissa Klug, la que me ha marcado, con la que he vivido, he aprendido más. Yo compartía con ella casi todos los días, aprendí muchas cosas. Era la primera vez con la que conviví casi con alguien”, añadió en sus declaraciones.

Asimismo, al ser consultado por si seguía amando a Melissa Klug, su respuesta fue negativa, lo que fue corroborado por el polígrafo.



El ex futbolista y exchico reality Diego Chávarri actualmente se encuentra alejado del ojo público, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que cuente su verdad en el polémico programa conducido por Beto Ortiz.

Recordemos que ‘El valor de la verdad’ otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción, luego que el participante respondiera cerca de 50 interrogantes ante un polígrafo.

En la presente temporada de ‘ El valor de la verdad’, quienes se han sentado en el sillón rojo son Poly Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y Alexandra ‘La Chama’ Méndez.