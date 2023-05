Después de las recientes declaraciones emitidas por Jorge Benavides, Dayanita tomó la oportunidad de expresar sus desacuerdos en el programa “Mande quien mande”. Durante la entrevista, la artista cómica trató de corregir a María Pía Copello cuando esta comentaba sobre la situación.

“Permíteme decirte algo: uno siempre tiene que irse bien de un trabajo, uno siempre tiene que ser agradecido, uno tiene que llamar a la persona indicada para despedirse”, dijo María Pía.

Ante el retórico comentario, Dayanita, al interpretarlo como una manera de identificarla como hombre, interrumpió a la conductora: “Es agradecida” , le dijo.

En otro punto de la entrevista, Dayanita aseguró que jamás habló mal de su extrabajo. “Sé que no hablé mal, me hicieron una pregunta y yo traté de responder, pero nunca he hablado mal de mi exjefe y de mis excompañeros, al contrario, estoy agradecida con todos, con mi exjefe, porque gracias a él y gracias al programa yo he recibido el cariño de todas las personas, y hasta ahora lo sigo recibiendo”, agregó.