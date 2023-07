Tras destape en ‘Magaly TV: La Firme’, y luego de que se rumoreara que Paula Arias perdonó a Eduardo Rabanal, la salsera Daniela Darcourt se pronunció sobre el tema y envió un contundente mensaje en el programa de ‘América Hoy’.

“Si Paula va a seguir con Eduardo o con periquito palotes, con tal que ella esté feliz y realmente decidida a soportar todo lo que venga encima después de tal decisión, mi total apoyo”, comentó al principio, evitando criticar a su amiga.





Sin embargo, en otro momento, aseguró que ella no perdonaría una infidelidad en caso se encontrara en la misma situación. “Si me preguntas no, obvio no hay manera, una persona que te falla una vez, te falla 20. Le deseo todo lo mejor a ella y a todas las compañeras que están enamoradas, que consigan ese amor que las pueda seguir haciendo crecer”, sostuvo.

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina dio a conocer que ambos se alojaron en la misma habitación de un hotel en Cajamarca. Esto haría suponer que la fundadora de Son Tentación, Paula Arias, disculpó al futbolista tras haber sido infiel.





VIDEO RECOMENDADO