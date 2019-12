En comunicación con el programa “Válgame”, Daniela Arroyo negó rotundamente estar involucrada en temas de posesión o comercio de drogas. Esto luego de ser intervenida por la policía junto a dos jóvenes.

Según contó Arroyo, ella se encontraba en la playa de Huanchaco, donde reside, cuando se encontró con un amigo, quien se ofreció a llevarla a la ciudad de Trujillo en el carro de un conocido.

Tras aceptar ser movilizada, Daniela Arroyo contó que fueron intervenidos por la policía y encontraron en el vehículo la droga.

No obstante, Daniela hizo hincapié en que tanto ella como su amigo no tenían conocimiento de que había marihuana en el carro y que no podía dar más detalles sobre la persona a la que le pertenecía, pues el tema está en investigación con un menor de edad de por medio.

“Esa marihuana no era mía ni de la persona que conducía, sino de alguien que está en investigación”, manifestó Arroyo.

La joven modelo también agregó que de haber sido encontrada culpable, ella tendría que seguir un procedimiento legal y seguir detenida 15 días.

“No hay posesión de drogas, no me han encontrado fumando o algo así”, manifestó Daniela y agregó que esa falso que se haya encontrado 15 gramos de marihuana.

Daniela Arroyo también se mostró sorprendida por la filtración de información, sobre todo, al programa de Magaly Medina y añadió que solo valía el acta que fue emitida la mañana siguiente a la detención.

Finalmente, Daniela Arroyo comentó que si en las fotos policiales aparecía riendo, era porque pensó que se trataba de un procedimiento rápido y que los mismos efectivos le pidieron a ella y los otros jóvenes que sonrían para la instantánea.

Daniela Arroyo negó posesión de droga, tras detención de la PNP. (Imagen: Latina)