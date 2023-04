La última edición del reality ‘Esto es Guerra’ tuvo un momento que ha desatado muchas críticas en las redes sociales. Said Palao, uno de los participantes del programa, recibió un duro castigo por perder en un juego ante Mario Irivarren, que consistía en ponerle 30 ligas en su rostro, sin importar que esto afecte su salud.

Este fue un reto impuesto al novio de Alejandra Baigorria por no vencer a su adversario en el programa, algo que generó críticas porque las ligas, colocadas en alguna parte del cuerpo, cortan la circulación, lo que puede tener consecuencias negativas en la salud.

Para superar el reto, Said Palao debía tener las 30 ligas en el rostro por 90 segundos, algo que no pudo aguantar, perdiendo así puntos para su equipo. Las redes cuestionaron severamente al programa por poner en riego la salud de sus participantes.

Usuarios de las redes sociales pidieron que el programa reciba una sanción por los peligros a los que expone a los jóvenes integrantes de los equipos competidores, pues este accionar y juegos de riesgo pueden ser imitados por niños, con consecuencias fatales.

“Cuando colocas una liga en la muñeca sin ejercer presión queda marcado, miren como ajusta el rostro de Said y la producción sigue a pesar de ver eso”, “¿Qué brutalidad es esa? Al menos hubieran puesto unos lentes de protección, unas ligas de esas infectadas le toca o le corta el ojo no saben el daño que pueden hacer hasta de dejarlo ciego”, fueron algunos de comentarios contra el programa.

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, también se refirió a este hecho, criticando duramente al programa por este hecho.

“¿Necesitan tener que recurrir a ese sadismo para llamar la atención? Yo entiendo que es un show que tiene que permanecer en el aire, que lidera en su horario, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que es complicado de mirar”, aseguró ‘Peluchín’.

“Creo que no han medido, esperemos que lo corrijan, que lo saquen. Un doctor que les de un consejo. No piensen que lo hacemos por fastidiar, que nos vaya muy bien a todos. No nos importa bajarle las llantas a nadie, estamos aquí para decir lo que realmente nos produce”, añadió.