Esta mañana, en el día 29 del estado de emergencia nacional por el coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció una serie de nuevas medidas para hacerle frente a esta pandemia. Entre lo expuesto por el mandatario, se adelantó a comunicar que aprobaron la suspensión perfecta de labores, medida económica que podrá ser aplicada por las empresas, de forma excepcional, que no cuenten con respaldo económico y puedan cortar el vínculo laboral con sus empleados por un período de tres meses sin tener que pagarles un sueldo durante este tiempo.

Sobre esta medida, que se estará publicando mañana en el diario El Peruano, la conductora de ATV Noticias, Juliana Oxenford, saludó que la ministra de Trabajo Sylvia Cáceres haya hablado por fin de la suspensión perfecta durante la mañana de este lunes.

La periodista -que reiteró sus críticas a la CONFIEP- se preguntó también qué pasará con el chofer de taxi o el vendedor de Gamarra, o con las personas que no están en planilla y pasan recibo por honorarios profesionales.

El cese colectivo, dijo, es mandar a la casa sin reconocerles absolutamente nada: “Estamos todos preocupados”.

“Entiendo que hay muchas empresas que no tienen liquidez que quieren tener a sus empleados ahí y no tienen cómo pagarles. Qué difícil. No son los malos de la película, pero hay empresas enormes que desembolsaron un millón de dólares para campañas políticas y no me van a decir que no tienen plata para sustentar sus gastos los próximos 3 o 4 meses y ayudar a gente que lo necesita y no un político que quería hacer campañas”, enfatizó la periodista.

La conductora de ATV dejó en claro cómo estas medidas ayudan a los trabajadores independientes como meseros, peluqueros, taxistas, y otros.

Oxenford consultó con el abogado especialista en derecho laboral Javier Dolorier y cuestionó la aprobación de este pedido que fue presentado hace unos días por la Confiep.

¿Puedo pedir mi liquidación?

Por otra parte, el especialista Dolorier aclaró que un trabajador puede pedir que lo liquiden antes que acogerse a la suspensión perfecta de labores. “Es posible, hay casos de trabajadores que prefieren llegar a acuerdos para que los indemnicen, y esto se puede dar si la empresa tiene un respaldo”, indicó.

“¿Cómo justificarán la suspensión perfecta las empresas?”, interrogó la conductora. “La facultad va a ser sujeta a una revisión, no se sabe si va a ser anterior a la decisión o posterior, pero todo parece indicar que será de manera posterior. La Sunafil no está operando al 100% y sería la institución indicada para fiscalizar estas suspensiones”, respondió el letrado.

