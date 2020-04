Entre sus grandes planes actorales para este año estaba el estreno teatral del ‘Tributo a Selena’, algo que la actriz Stephany Orúe sabe que tendrá que esperar varios meses (o quizás más). Mientras eso sucede disfruta del reto que le ha sorprendido en plena cuarentena: la conducción del programa ‘Aprendo en casa’ para escolares de quinto de secundaria. El espacio es una co-producción de la Universidad la San Ignacio de Loyola (USIL) y el Ministerio de Educación, y es una herramienta para educar a los escolares a distancia. Se transmite de lunes a viernes a las 11 a.m., por la señal de Latina, América TV, Panamericana TV, ATV y Global.

Stephany, ¿Cómo has tomado esta propuesta?

Creo que es una iniciativa poderosa, y estoy feliz. Es necesario que encontremos diferentes formas de seguir educando, y que a su vez los mensajes lleguen cargados de positivismo, y qué mejor que hacerlo desde casa, y en familia. Los programas están dirigidos para alumnos de quinto de secundaria, pero si estás con tu abuela, tío, papás, que se sumen, de esto también se trata: de unir a la familia.

¿Cuántos capítulos se tienen previstos?

Hasta el momento, la semana pasada, hemos grabado cinco capítulos en dos días. No pensé que iba a ser tan rápido, pero queremos llenar este espacio de la cuarentena lo más pronto posible. Estamos viviendo una etapa tan compleja, a todos en diferentes momentos nos llena la angustia, pero queremos hacer de esto algo más llevadero y positivo. La continuidad del espacio va a ir de la mano de la coyuntura, no sabemos si se extenderá más.

¿Antes ya habías trabajado con niños?

Con el Ministerio de Educación estuve trabajando en ‘Expresarte’ que era una campaña para comunicar a través del arte, y con el que hemos recorrido algunos colegios. Ahí he podido interactuar con los escolares contándoles mi experiencia en el arte.

Estos primeros días están hablando del curso de Educación financiera…

Sí, esta semana estaremos hablando de Educación financiera. Hay gente que piensa que yo soy la docente, pero yo soy un canal de comunicación para que el mensaje llegue. El programa tiene segmentos con expertos y profesionales en el tema, las escenas con los chicos, y la conductora que está al mismo nivel que el televidente, es una educación súper horizontal.

¿Antes de cada programa te estás empapando con los temas?

Cada vez que leo los guiones previos al programa, aprendo más, y pienso en que todo lo que está ahí es cierto, me está haciendo recapacitar y tener más conocimientos sobre economía. Sí, me empapo de lo que voy a hablar; cuando llego y tengo algo que preguntar, lo hago, siempre hay personas del MINEDU en el estudio (para aclarar sus dudas). Trato de interpretar cómo yo lo entiendo para hacerlo más digerible al transmitirlo al televidente.

Me alegra que cada canal esté cediendo una hora de su programación, pero no esperemos a que se pase por una crisis mundial

En una entrevista Raúl Diez Canseco, fundador y presidente de la USIL, dijo que los programas se van a ir presentado como una telenovela donde el eje son los cursos que tienen que ver con la formación de los jóvenes

Sí, en el programa presentamos escenas hechas por jóvenes, quienes cuentan sus problemas cotidianos y se les van buscando solución. A través de estos también aprendemos más de educación financiera con ejemplos claros y cercanos.

Respecto a la sintonía, ¿ya has podido conocer los resultados?

Todavía, pero sí me han llegado muchos comentarios positivos, y claro, también negativos, pero pretendemos entregar un programa fresco. Me alegra que cada canal esté cediendo una hora de su programación, pero no esperemos a que se pase por una crisis mundial. Ojalá, que así como entregan programas de entretenimiento también se le siga dando un espacio a la educación.

¿Has visto el trabajo de Patricia Barreto en los programas de ‘Aprendo en casa’ del IRTP?

Claro, Patty es mi amiga. Ella es maravillosa y antes de empezar a conducir he visto su trabajo. Creo que es un buen referente para mí por todo lo que comunica y porque ambas somos contemporáneas.

¿Cuál es tu opinión referente a lo dicho por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, que todas las actividades deportivas, culturales, artísticas serán suspendidas por tiempo indefinido?

Lo tomo con tranquilidad, es lo que tiene que ser. Este año tenía un espectáculo -‘Tributo a Selena’- que, como es lógico, se verá pospuesto. Me pongo en el peor de los terrenos, pero también creo que desde la cuarentena pueden salir cosas maravillosas, conocernos más. Estoy segura de que cuando acabe todo esto nacerán emprendimientos más fuertes, se escribirán más historias y surgirán grandes ideas.

