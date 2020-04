Apenas inició “Aprendo en casa", Patricia Barreto comenzó a ganarse la simpatía de los televidentes. La actriz, recordada por su rol protagónico en la película “No me digas solterona” es una de la presentadoras del programa dirigido a estudiantes de secundaria que este lunes comenzaron a participar de la estrategia de educación a distancia del Gobierno ante la suspensión de las clases regulares para evitar la propagación del coronavirus.

Conversamos con ella sobre el nuevo reto que la ha sorprendido durante la cuarentena y al mismo tiempo la llena de satisfacción.

¿Cómo te sientes tras el estreno de “Aprendo en casa”?

Estoy contenta y súper agradecida. Considero que es un gran esfuerzo el que viene haciendo el Ministerio de Educación. Este espacio tiene toda mi energía, optimismo y herramientas como actriz. Estoy muy feliz con los comentarios que se han hecho sobre mí, muchos avalados por profesores que me han dado todo su respaldo. Eso para mí, es un gol en mi carrera.

¿Cómo te llegó la propuesta?

No se hizo un casting previo. Asumo que pensaron en mí porque estuve frente a un programa en IPE en el 2017 y 2019 que se llamaba ‘Inéditos’. Ahí se formó un lazo muy bonito y pude desarrollar mi lado como conductora. Intuyo que ese fue el aval.

Te llegó justo en plena cuarentena…

Yo estaba trabajando desde mi casa viendo cosas de mi unipersonal y guiones. Haciendo todo lo que se puede dentro de casa. La propuesta llegó en ese momento, y yo tengo muchas ganas de sumar a mi sociedad, estaba haciendo movilizaciones con amigos para que la gente tenga acceso a lo básico, pero sentía que podía hacer más. Cuando me llaman, dije: “¡Esta es la oportunidad! No hay forma, tengo que estar ahí”.

Esta es una iniciativa que se está probando en tiempo récord

¿Cuándo iniciaron las grabaciones?

Las grabaciones se iniciaron la semana pasada, son en el mismo canal de TV Perú, y literal es un programa que está armándose en el camino, pero asesorado por el MINEDU y con un contenido oficial. El espacio dentro de todo intenta acercarse a la experiencia académica. Va a cumplir una currícula expedida por el MINEDU, Y está muy bien organizado. Es el futuro, por ahora dentro de lo que cabe. Para las personas que están esperando ver a los maestros, el bloque de ellos ya va a llegar, entiendo la exigencia de la gente.

¿Cuántos programas se planean grabar?

Eso es algo que aún no lo sabemos, pero yo estoy yendo a grabar dos o una vez por semana, hasta el momento ya he hecho quince capítulos. Esta es una iniciativa que se está probando en tiempo récord. Es un punto de partida que de repente se debieron dar en otras generaciones, porque esto va a marcar un antes y un después. La responsabilidad del Estado está siendo bastante incisiva apostando por este cambio. Yo me siento grata, honrada y responsable al ser participe. Queremos dar la mejor atmósfera a los chicos para que puedan al mismo tiempo de aprender, disipar sus pensamientos.

¿Consideras que este método de enseñanza debería continuar pasada la pandemia, de repente cómo complemento?

Este tipo de proyectos (“Aprendo en casa”) deben seguir, porque la educación tiene que llegar a todo el Perú, es un gran complemento a la escuela física. Tener frente a ti un profesor que te aporta y suma. Es bueno que ahora mismo no se estén perdiendo las clases, y ellos no pierdan su orden de vida. Una de las cosas más importantes en este método de enseñanza es que mientras se emiten los programas los padres no dejen solos a sus niños, no son películas, son clases, y tienen temas que resolver. El padre tiene que estar ahí para responder las preguntas.

También que les expliquemos qué está sucediendo…

Vamos a explicarles en los programas lo que está pasando ¿Por qué estamos confinados? Hay muchos niños que no lo entienden. Esto va a ser dentro de la misma enseñanza que ellos van a ir recibiendo en el programa, como por ejemplo en una clase de matemáticas, con alguna operación meter el tema ahí.

¿Cómo tomas las críticas de las personas que dicen que hubieran puesto a una profesora?

Sí, es cierto que con un buen casting y tiempo hubieran podido conseguir una profesora para conducir. Yo acepto las críticas, que la gente no tome conjeturas previas, por los prejuicios. Ya se vienen los programas de los maestros. Mi rol no es ser profesora, el mío es conducir y animar. Yo no voy a tocar temas que no manejo, los profesores sí, y ellos los van a profundizar. A pesar de ello, me encanta que haya opiniones diversas, defender cada uno su argumento, sin picarse. Yo estoy muy agradecida con la recepción de la gente.

Algunas fotografías de niños viendo o escuchando el programa se han difundido ¿Cuál es tu apreciación?

Sí las he visto, y me alegró, saber que está llegando a todo el Perú, al Perú profundo, y queremos seguir haciéndolo con un lenguaje sencillo, académico y que cumpla su función. No todos tenemos las mismas condiciones, y esta es una oportunidad para ser más solidarios, comprensivos y dejar las exigencias, porque todo suma. Quiero invitar a la gente que también lo sea con su energía y predisposición de hacer algo.

