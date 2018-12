Después de ocho años, “Combate” transmitió su último programa. Los participantes realizaron las competencias finales y dieron todo de sí por última vez, ya que posteriormente tuvieron que devolver sus uniformes.

La fuerza roja ganó la última competencia, pero esto no fue suficiente para que levanten la copa, pues con 21 programas ganados, el equipo verde ganó.

Tanto los competidores del equipo verde como del rojo se mostraron unidos y celebraron la victoria, porque luego vendría un duro momento.

Israel Dreyfus fue el primero en entregar su uniforme, entre lágrimas se despidió del programa y del equipo agradeciendo la oportunidad: “Es difícil imaginar que no volveré a compartir un espacio con tus amigos, hermanos […] Estoy triste y emocionado, tengo el placer y honor de cerrar este libro que empecé hace 8 años”.

Michela Elías lloró al tomar la palabra: “Esto ha sido como una familia […] agradezco al público que ha sabido comprenderme y de verdad que me duele no verlos más […] Combate ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida […] No sé qué va a ser de mí sin Combate, espero volver a encontrarme con ustedes”.

‘Zumba’ reveló que definitivamente el programa le cambió la vida, llorando, el participante reveló que incluso ha vivido en la calle: “Antes de entrar a ‘ Combate’ viajé a Bolivia, dormí en la calle, me fui a Chile y trabajé cargando tomates, pero yo acá […] fui persistente en todo momento”. Por su parte, ‘Pantera’ Zegarra agradeció al público y bromeó al preguntar si podía quedarse con el uniforme.

Diana Sánchez, con la voz entrecortada, agradeció a cada una de las personas con las que ha trabajo en “Combate”: “Me han brindado los años más alegres y felices de mi vida”.

Asimismo, cada uno de los participantes agradeció la oportunidad y reveló lo difícil que es despedirse de “Combate”, el programa que les ha brindado tantos buenos momentos.



