Roberto ‘Chorri’ Palacios, junto con otros exfutbolistas, fue invitado a un evento de PromPerú en el que fue presentado con honores. A pesar de haberse mostrado contento durante la ceremonia , se incomodó cuando se encontró con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y se negó a responder preguntas de una reportera.

La reportera le preguntó acerca de los últimos meses, durante los cuales su nombre no había sido bien visto. “Todavía no has roto su silencio. Los últimos meses tu nombre no ha estado bien visto. ¿Cómo haces para que tu esposa te perdone?”, le cuestionó.

Al ser interrogado, Palacios se alejó de las cámaras y dejó el evento por unos minutos, pero tuvo que volver y se encontró nuevamente con la periodista del programa de espectáculos.

Ante la situación, el exfutbolista de Sporting Cristal se molestó y, al intentar escapar, “empujó” a la reportera. “A mí me respetan. Déjame de grabar”, dijo antes de irse en su auto.

VIDEO RECOMENDADO