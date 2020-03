El coronavirus está en la boca de todos. Cientos de países en todo el mundo van confirmando cada vez más casos de este terrible virus que inició en China y poco a poco la histeria colectiva se va apoderando de todos. Así lo demostró Chenoa, la cantante española, que sufrió un pequeño ataque de pánico cuando una reportera intentó hacerle una entrevista.

María Laura Corradini Falomir, mejor conocida como Chenoa, se encuentra en uno de sus mejores momentos por su próximo enlace matrimonial con Miguel Sánchez Encinas. En las últimas semanas, ha sido abordada por diferentes medios que han intentado sacarle más detalles de su boda, pero con muy pocos resultados.

A la par, el coronavirus va propagándose a lo largo de todo el mundo y muchos artistas han tenido que cancelar sus presentaciones para poder protegerse a sí mismos y a su público, evitando la reunión de muchas personas en un mismo lugar para que no contraigan la enfermedad.

Y es en este contexto que sucedió algo que muchos han calificado como una exageración de parte de la cantante. Resulta que el medio Europa Press la estaba esperando en la estación del tren de Madrid para poderle realizar unas preguntas, pero al final la cantante le pidió a la reportera que mantuviera una distancia prudente.

Esto fue tomado como un gesto muy agresivo de parte de la artista, pero explicó ante la cámara que no se trataba de nada malo o que tenía algo en contra de las entrevistas, sino que tenía mucho miedo de que se propague el coronavirus y el micrófono pueda funcionar como un agente de contagio.

“No me vayas a poner eso cerca. A un metro porque hay coronavirus,” le dijo tajantemente Chenoa a los periodistas mientras los reporteros y ella subían una escalera eléctrica. “Es por prudencia. ¿Qué pasa si escupes sobre la gomaespuma? y qué hago yo, lo entiendes ¿no?”

“No te lo digo a mal, te lo digo guay. No uso mascarilla porque no estoy mal pero no quiero estar mala, ¡tengo que trabajar!,” finalizó su declaración la cantante que siguió su camino y abordó un taxi para continuar con sus compromisos. Los periodistas intentaron seguirla, pero con una distancia mayor a la que usualmente hacen estos reportajes.

Luego de este episodio, Chenoa logró conversar un poco con ellos y les aseguró que todo iba perfectamente bien con el urólogo Miguel Sánches Encinas. “Él trabajando también mucho, no nos está dando tiempo a estar nerviosos pero lo estaremos, seguro,” comentó ella a Europa Press.

En las redes sociales su público se ha visto dividido entre aquellos que piensan que la presentadora de televisión ha exagerado con el tema del coronavirus, mientras que otros han alabado su actuar, siempre respetuosa, para cuidar su espacio personal y evitar así un posible contagio de esta terrible enfermedad.

Lo cierto es que España ha sido uno de los países más afectados con esta enfermedad, ya que en las últimas semanas se han confirmado otros 40 casos. En general toda Europa está en máxima alerta por los turistas que han venido desde China o regresan de sus vacaciones, ya que han sido ellos los que han propagado el virus sin tener conocimiento de que estaban contagiados.

De momento solo queda esperar a que la misma Chenoa confirme algunos detalles de su futura boda o si acaso el pánico que tiene a la enfermedad le llevará a tomar la drástica decisión de posponer su matrimonio. Por ahora todo sigue de acuerdo a sus planes, pero esto podría cambiar si el virus COVID-19 avanza más en su propagación mundial.

