Luego de 11 años de noviazgo la pareja de actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastían Caicedo contraerán matrimonio el próximo 18 de octubre en Colombia. No cabe duda que esta es una de las relaciones más estables del medio, pues pasa el tiempo y ellos siguen reflejando que se aman a través de los mensajes que intercambian casi a diario a través de las redes sociales.

Durante todo este tiempo, la pareja ha sabido mantener su relación perfil bajo y lejos de los escándalos. Carmen y Sebastián se encuentran más que felices con la llegada del día más especial de sus vidas, además, han contado que tienen muchas sorpresas para sus seguidores y compartirán con ellos muchos momentos especiales y uno de ellos es la boda civil que celebraron en Miami.

La boda está pactada para el próximo 18 de octubre y la felicidad que ambos irradian es absoluta e ilusión, ante un matrimonio que se realizará durante el atardecer y a la orilla del mar en una de las playas más hermosas de Cartagena.

Antes de entrar en detalles a la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, te vamos a contar sobre la historia de amor de la pareja que empezó hace 11 años.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en el set de grabación de la novela: Nadie es eterno en el mundo, que fue emitida entre el 2007 y el 2008. Fue durante ese tiempo que Sebastián Caicedo terminó su relación con la actriz Alexandra Serrano, esto se prestó para que muchos rumoraran que él le había terminado a Alexandra para poder estar con una de las mujeres más deseadas del país, Carmen Villalobos.

¿CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN?

Carmen y Sebastián se reencontraron en la despedida de "Sin senos no hay paraíso", ahí él le preguntó por su novio y ella le dijo que habían terminado. Sebastián no desaprovechó la oportunidad y al siguiente día la llamó para invitarla a salir.

Ahí empezó su historia de amor, pero desde entonces han tenido que aprender a mantener una relación a distancia, y aunque siempre les parece difícil separarse, ellos lo ven como una prueba para fortalecer su amor y aprovechar al máximo los momentos en los que pueden estar juntos.

En 2017, durante la promoción de la secuela de Sin Senos No Hay Paraíso, Carmen visitó el programa de Don Francisco y confesó que lo que le atrajo de Caicedo fue su caballerosidad.

“Sebastián es de los poquitos hombres que existen, de los detallistas que están pendientes de las mujeres. No necesita que sea una fecha especial para ser especial. Es de los que envía flores, hoy por hoy con la tecnología: los mensajes, las palabras hermosas que me da en los buenos momentos y en los no tan buenos”, dijo la actriz visiblemente conmovida.

A pesar de los largos periodos de separación a causa de sus compromisos laborales, la relación entre ambos es muy sólida y se puede ver en cada uno de los mensajes que se envían a través de las redes sociales y no dudan en emocionar a sus fans por este amor tan precioso que se tienen.

“Me has visto reír, llorar, me has visto triunfar, fallar, has estado conmigo al pie del cañón, me has regañado, me has consentido, me has ayudado a mantenerme firme, a ser una mejor persona. Hemos crecido en todos los ámbitos agarrados de la mano guiados por Dios y solo puedo decirte gracias, gracias por estos nueve años maravillosos a tu lado. Soy demasiado feliz. Te amo con toda mi alma babycito de mi vida”, le escribió Carmen Villalobos.

CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO LISTOS PARA LA BODA

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estarán en el altar el próximo 18 de octubre y en una entrevista para el programa ‘Un nuevo día’, contaron los detalles de su boda.

“No va a ser la boda real, que de pronto la gente estará esperando, porque si la gente nos conoce sabe que somos muy sencillos, que somos muy tranquilos y eso es también lo que queremos reflejar el día de nuestro matrimonio”, explicó Caicedo ante la cámara de Un Nuevo Día.

Aunque parezca imposible, Carmen todavía no elige su vestido de novia, mientras que Sebastián optó por un elegante atuendo de algodón ideal para el clima de la costa.

Lo que si tiene bien definido la novia son las flores que deben adornar este día tan importante, y las que ha elegido son rosas de color rosa. También, la pareja indicó que habrá pocos invitados, que la fiesta será alumbrada por cientos de bombillos y animada con música típica colombiana.

Los recién casados pasaran cinco días en Colombia, para después volar a Europa y disfrutar de una romántica luna de miel.