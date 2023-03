Carlos Vílchez apareció en el programa ‘Estás en todas’ y fue entrevistado por Choca Mandros, uno de los conductores. Entre otras declaraciones, el actor cómico sorprendió a más de uno al afirmar que, a pesar de estado con varias personas, nunca ha irrespetado las relaciones que tuvo.

Al ser consultado por su pasado futbolero, Carlos Vílchez aseguró que ha siempre ha disfrutado de jugar fútbol, pero que eso no lo hacía tramposo. “He sido pelotero y he sido recontra jugador, no lo voy a negar. Nunca he sido tramposo”, respondió.

Así mismo, el conductor de ‘Mande Quien Mande’ respondió que siempre ha sido leal a sus parejas. “He tenido varias personas en mi vida que han salido conmigo y siempre he respetado. Terminaba mi relación y después cuando estaba solo, estaba solo. Hacía lo que quería”, admitió.

Además, Carlos afirmó que ha disfrutado del amor a lo largo de su vida y, actualmente, vive una etapa totalmente romántica. “Obviamente me enamoré de la mamá de mi hija, mi hija tiene 36 años, sino no hubiera tenido una hija. Después me enamoré de mi esposa, con la que sí me casé, la mamá de mi Giancarlo. Últimamente vivo perdidamente enamorado y locamente enamorada de Melva, es el amor de mi vida, mi compañera y quien me dirigió porque yo ya me estaba yendo”.