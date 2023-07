Carlos Cacho apareció en la última edición de ‘América Hoy’ para expresar su opinión sobre los looks de los famosos invitados a la fiesta de aniversario del programa ‘Estás En Todas’. El estilista no se contuvo al hablar y criticó duramente el look de Pamela Franco.

Según el estilista, la cantante no habría hecho una buena elección en su vestido, ya que consideró que la forma no le favorecía y afirmó que no debió escoger el color negro.

“O las tiras o las plumas, no puede ponerse dos cosas. No entiendo por qué va de negro, su color es el rojo” , dijo al ver la imagen del look de la pareja de Christian Domínguez.

Además, el estilista también criticó la elección de de zapatos que Pamela Franco llevaba, asegurando que no fue adecuado para su forma de pie.

“Zapato transparente es para pie flaco, si tienes pie gordito, anchito, no, se ve horrible un pie todo apretado” , agregó.





VIDEO RECOMENDADO

VIDEO VIRAL | “¡Lo toqué! ¡Lo toqué!”: la emocionante reacción de un joven de Guatemala tras tomarse una foto con Lionel Messi en Miami. (Video: TikTok / brandonnlopezz_)