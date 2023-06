Anthony Aranda se vio envuelto en una reciente polémica luego de que se evidenciara un acercamiento especial con Ale Venturo, quien terminó su romance con Rodrigo Cuba. El bailarín vivió un momento tenso al ser consultado sobre el tema en “Mande Quien Mande”, pues obtuvo una inesperada reacción por parte de Carloncho.

El coreógrafo, conocido por su relación con la actriz Melissa Paredes, fue invitado a participar en un segmento del programa, pero antes de eso se le preguntó sobre la polémica separación del futbolista con la empresaria. Aranda expresó su solidaridad hacia Ale Venturo en esta situación, lo que llamó la atención del locutor de radio.

Sin embargo, el ambiente se volvió aún más tenso cuando Carloncho no pudo evitar mostrar su incomodidad al escuchar a Anthony Aranda referirse a Ale Venturo y al ‘Gato’ Cuba. En un acto sorpresivo, Carloncho decidió enfrentar al bailarín.

“¿Por qué sí dices: ‘Me solidarizo con Ale’ y del Gato no opinas? Porque, al final, si es una relación que no te compete, no opinarías ni te solidarizas con ninguno. Tiene que ver alguito por ahí detrás... O es o no es” , le dijo.

Ante el encaramiento por parte del conductor, el ‘Activador’ no dudó en responderle. “ Ese es tu punto de vista y lo respeto, pero mi punto de vista es distinto” , comentó.