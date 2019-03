Camila Canicoba se defiende tras grabar a Anyella Grados ebria: “Hice lo correcto” [VIDEO]

¡Se defiende! Camila Canicoba, Miss Perú Teen quien grabó a Anyella Grados en estado de ebriedad en la habitación que compartían en un hotel de Rioja, en San Martín, contó su verdad y dijo que su única intención fue reportar la actitud de su compañera a la organización Miss Perú.

“Quiero empezar aclarando que la única intención del video que, efectivamente yo grabé, fue reportar (lo sucedido) a la organización (Miss Perú) para que se tomen medidas con esa actitud”, explicó la joven modelo en el programa "Válgame Dios".

“Yo considero que fue lo correcto. No se trata de celebrar, sino de hacer lo correcto. Yo empiezo desde ella ( Anyella Grados), su actitud fue mala y hablé con una persona encargada de la organización para que tomen las medidas”, agregó en su declaración.

Al ser cuestionada por los conductores del programa, Camila Canicoba aseguró que su gran error fue no reportar lo sucedido directamente a Jessica Newton, sino a otra persona allegada a la organización, quien habría divulgado el polémico video. Además, dijo que no tenía la intención de hacer público el clip.

“Yo hice lo correcto… Yo no me contacté directamente con Jessica, eso fue un gran error. Yo no estoy orgullosa de haberla grabado, ni es eso que con una mano la ayudaba y con otra la grababa. Mi intención jamás fue que se difunda el video en público”, precisó Camila Canicoba.

Como se recuerda, el pasado martes 19 de marzo se divulgó en redes sociales una serie de videos que mostraban a Anyella Grados, actual Miss Perú 2019, en completo estado de ebriedad.

Esto ocurrió durante un viaje a la selva (Rioja, San Martín) que realizó la modelo junto a Yoko Chong, Camila Canicoba, Camila Escribens y Janeth Leyva, ganadoras de otros concursos de la Organización Miss Perú.

Anyella Grados, Yoko Chong y Camila Canicoba asistieron a una fiesta en la que, según los videos filtrados, la primera terminó en ebria. Actualmente, la organización del Miss Universo evalúa la permanencia de Anyella como representante peruana en el certamen.