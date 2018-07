La conductora de ‘Estás en todas’ Sheyla Rojas recibió a Patricio Parodi como invitado especial y pese a que parecen llevar la relación de manera cordial y en paz, la conductora le increpó al participante de ‘Esto es Guerra’ una supuesta ‘infidelidad’ con una reportera de América Televisión.

Patricio Parodi empezó a hablar sobre la relación amical que mantiene con Ximena Dávila, quien es reportera del canal donde trabaja Sheyla Rojas , y alegó que la conversación empezó a fluir y luego aseveró "yo no sé si ella estaba viéndome como un amigo y me ilusioné solo o nos ilusionamos los dos, pero por lo que veo ha jugado conmigo".

Sheyla Rojas empezó a hacer muecas tras la declaración de Patricio Parodi y reveló que conocía la relación entre ambos, pues había escuchado rumores “empezaron ni bien la relación de Patricio y la mía terminó. Huele a infidelidad, huele a traición".

Por ello, Patricio Parodi la interrumpió para preguntarle “¿pero te molestaba?”; sin embargo, Sheyla Rojas no contestó la pregunta y siguió hablando sobre la supuesta traición.

A Patricio Parodi no le quedó de otra más que defenderse y alegar que eso habría ocurrido cuando él estaba soltero, no obstante Sheyla Rojas dijo "Desde que terminamos me confirmaron, pero desde antes ya venía como que especulándose la cosa".

Incluso entre Sheyla Rojas le preguntó a la reportera el nombre de su papá porque quería que ‘conozca a su hija’. Para romper el momento de tensión, Patricio Parodi decidió hacer una broma, pues como mencionó el co-conductor, era solo una especulación por parte de Sheyla Rojas.