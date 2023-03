Brunella Horna, conductora del programa ‘América Hoy’, volvió a despotricar contra Jossmery Toledo, quien pidió 10 mil soles para ofrecer una entrevista al programa y hablar sobre su ampay con Paolo Hurtado, futbolista casado que estaba por renovar votos con su esposa.

Como se recuerda, Jossmery y Paolo Hurtado fueron captados por las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’. En las imágenes, se apreciaba un beso entre ambos. Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha salido a tocar el tema, por lo que Brunella le pidió a la expolicía que aclare la situación.

“Si Jossmery dice que ella no esconde nada, por qué no sales sin cobrar un sol por tu honor a contar lo que está pasando. Yo nunca he cobrado por ir a un programa”, le exigió a la expolicía.

Cabe resaltar que los integrantes de ‘América Hoy’ revelaron que se comunicaron con Jossmery para escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, su representante de eventos habría pedido 10 mil soles para ir al espacio televisivo y dar detalles sobre su vínculo con el futbolista. “Queremos hacerle una entrevista, cuéntame si es viable y cómo sería (el pago)”, señaló.





VIDEO RECOMENDADO