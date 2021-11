Brenda Carvalho se convirtió en una de las favoritas en la última edición de ‘Reinas del Show’, pero quedó en el tercer lugar tras ser derrotada por Gabriela Herrera, quien fue superada por Isabel Acevedo. Sin embargo, la brasileña se mostró satisfecha por su esfuerzo y sacrificio demostrado en la pista de baile.

“Cuando me enviaron la invitación dije: ¿Qué? Ya no bailo hace tiempo Dios mío. Me encontré con bailarinas profesionales. Si no estaba entre las dos, hasta yo me iba a sorprender...”, relató la bailarina.

La animadora infantil dijo sentirse honrada en participar con dos grandes bailarinas, contó que ella y Vania Bludau se sentían orgullosas de haberles “hecho la guerra” a las favoritas de la pista. “Yo también di duro, llegué a la final y estoy contenta”, resaltó sobre su experiencia en la pista de baile.

“Es un cierre de año bien bonito, me estoy yendo feliz, contenta. No importa tercer, segundo, primer puesto. Yo de verdad me sentí muy reina y muy bien tratada acá con la producción”, comentó y resaltó que no descarta presentarse como jurado en la próxima temporada del concurso de baile. “A mí me gustaría venir con la corona. ¿Tú crees que yo voy a bailar ahorita de nuevo? no hay forma, ya me quité el gusto, ya es suficiente, ya basta”, expresó.

Brenda aprovechó para sugerir un concurso de baile profesional de alto nivel donde Isabel y Gabriela puedan mostrar sus dotes artísticos. “Yo creo que debería haber un campeonato de bailarines profesionales. Ellos no tienen un espacio para seguir triunfando y ahorita ellas dos lograron, y yo las felicito con todo el cariño del mundo”, comentó.

