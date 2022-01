Beto da Silva fue pifiado en Matute pero Ivana Yturbe le grita: “¡Te amo!”.

La tarde del miércoles 26 de enero se llevó a cabo la ‘Noche Blanquiazul’, donde el Club Alianza Lima presentaría a su plantel 2022. Uno de los jugadores de esta temporada es Beto da Silva, por ello, Ivana Yturbe no podía faltar al evento y visitó Matute para alentar a su esposo, pero no imaginó que este terminaría siendo pifiado por los hinchas.

La modelo asistió al recinto deportivo en La Victoria para apoyar a Beto da Silva en su presentación oficial a Alianza Lima, quien días antes había recibido el rechazo de los hinchas blanquiazules debido a que no aceptaban su regreso al club tras su irregular temporada en 2020.

Ese rechazo se hizo sentir en Matute cuando el futbolista apareció en la cancha y fue pifiado por los hinchas blanquiazules presentes en el estadio, donde también se encontraba su esposa, la modelo Ivana Yturbe, quien luego de este incidente compartió una publicación en sus redes sociales dejando en claro, que solo ella y su pareja saben cuánto se esfuerza el jugador para ser mejor.

“Creo que solo he ido al estadio una vez en mi vida y les juro que la gente me decía que era alucinante. La verdad no sentía lo alucinante hasta hoy qué vine a ver al amor de mi vida. Aquí estaré siempre mi amor mirándote y admirándote porque solo tú y yo sabemos cómo trabajas todos los días por ser mejor. Te aman atentamente tus hinchas número 1″, escribió la modelo junto a una foto de ella en el estadio vistiendo la camiseta de Beto da Silva.

Asimismo, compartió la fotografía en sus historias de Instagram con la descripción que decía : “Te amo, Beto”.

Ivana Yturbe muestra su apoyo a Beto da Silva en Matute. (Foto: captura)

VIDEO RECOMENDADO:

"No me digas solterona" gana como Mejor película en los Premios Luces 2018. (Fuente: El Comercio) null