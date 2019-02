'Attack on Titan': mira el nuevo tráiler de la segunda parte de su tercera temporada

"Shingeki no Kyojin", conocido también como "Attack on Titan" en mayor parte del mundo, acaba de revelar un nuevo tráiler de lo que será la segunda parte de la tercera temporada.

Como se recuerda, la primera parte de la tercera temporada de estrenó en el 2018. Todos los fanáticos tendrán que esperar por el estreno de la segunda parte de la tercera temporada hasta abril del 2019.

En imágenes se puede apreciar a los protagonistas de "Attack on Titan" enfrentando a una terrible criatura denominada Titán Bestia. El video muestra grandes escenas de acción para el deleite de todos los seguidores del anime.

Cabe recordar que desde la emisión de "Night of the Battle to Retake the Wall", último episodio de la primera parte de la tercera temporada, la serie entró en un prolongado descanso.

Cabe indicar que la saga contará con una película live-action para Hollywood dirigida por Andy Muschietti, director de "It".