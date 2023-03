La periodista Juliana Oxenford y la congresista Tania Ramírez protagonizaron una acalorada discusión la noche del jueves 2 de marzo. El hecho ocurrió en el programa ‘Al Estilo Juliana’ mientras la periodista estaba entrevistando a la parlamentaria.

La periodista le preguntó a la legisladora sobre un tuit en el que criticaba a la prensa. En dicho tuit, aparecía la imagen de Juliana y contenía un texto criticaba a un sector de la prensa.

“[¿De dónde saca que hay consultorías por esos millones de soles?] Señora Juliana, antes de pasar a ese punto yo sí quisiera que usted aclare al Perú, en estos momentos... el 12 de abril de 2022, cuando sacó el video del TikTok que realicé en el Congreso de la República, usted mencionó que no tenía ningún proyecto de ley, cosa que es falsa”, le increpó Ramírez.

La congresista fujimorista aseguró que la periodista “malinformaba” a la población sobre sus funciones en el Congreso. “Obviamente los peruanos van a decir: ‘¡Qué bárbaro!’, ‘¡Qué sinvergüenza!’, ‘no hace nada’”, reclamó. Ante esto, la presentadora le pidió bajar la voz.

“Usted ha difamado a un grupo de periodistas, en los que me encuentro. Entonces, señora Tania Ramírez no se victimice, usted nunca entró al supermercado, no robó, usted nunca entró con una comba a la propiedad de su padre...”, agregó.

A lo que Tania Ramírez respondió: “Nunca he robado y hoy te voy a tapar la boca. ¿Sabes por qué? Porque tú vienes a hablar acá sin criterio alguno. Qué lastima que tengamos este tipo de periodistas en nuestro país. Lamentablemente usted es una sicaria mediática, porque el sicario para tener un dinero en su bolsillo tiene que matar”.

Por último, la legisladora dijo que el esposo de la periodista se benefició con 520 mil soles en el 2019 y le pidió que no sea “descarada”.

“No se meta con mi familia. Yo no voy a donde mis familiares con una comba a romper puertas, ojo. Pero le voy a decir una cosa: en primer lugar, a mí me respeta, porque sino doy por concluida la entrevista. No se meta con mis hijos ni mi casa...”, arremetió la periodista.





