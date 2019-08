Apache: Carlos Tevez y el verdadero origen de sus cicatrices

Carlos Tevez nació el 5 de febrero de 1984 y actualmente es el delantero del club de sus amores, el Boca Juniors. Apodado como "El Apache", gracias a su perseverancia y habilidad con el balón se ha convertido en el segundo futbolista argentino con más títulos en la historia luego de Lionel Messi, acumulando un total de 29.

Él tiene una historia muy conmovedora, razón por la cual Netflix y la productora Torneros se unieron para revivir, al mismo estilo que Luis Miguel con su biopics, el camino de este ídolo argentino de la mano de Adrián Caetano. Así nació "Apache: la vida de Carlos Tevez".

En la misma se cuenta como su madre lo abandonó cuando cumplió los seis meses y su padre falleció en un tiroteo cuando tenía solo cinco años. Él lleva el apellido de sus tíos, Segundo Tevez y Adriana Martínez, quienes se hicieron cargo de él y ahora son como sus verdaderos padres para él.

Con su estreno, algo que muchos no conocían y esperaban que la serie revele, era qué sucedió con él para tener una enorme cicatriz en el cuello. En diversas ocasiones ha sido cuestionado por ello y ha preferido no operarse esa marca, ya que dejaría de ser él si lo hiciera. ¿Qué pasó con él cuando era pequeño?

EL VERDADERO ORIGEN DE LA CICATRIZ DE CARLOS TEVEZ

"Nunca tomé conciencia de que la pasé muy cerca" admite el delantero al iniciar el biopic de Netflix sobre su propia vida. En 1984, sus tíos llevaron al hospital a Carlos Tevez cuando solo tenía 10 meses.

La serie revela que Fabiana y Adriana Martínez estaban tomando un mate en la cama de su hogar junto a la criatura. Por un descuido, le cayó al pequeño encima el agua hirviendo en el rostro, cuello y parte del pecho, sufriendo una quemadura de tercer grado.

Al no saber cómo tratar las heridas y porque en ese momento estaba lloviendo, lo envolvieron en una frazada para protegerlo del frío, algo que también complicó la tarea de los doctores para poder salvar la vida del pequeño.

Su condición era crítica, cualquier cosa podría pasar con el niño si los especialistas no hacían algo para separar el mayor tejido posible de la herida. Felizmente, la operación fue un éxito, y ahora solo es una marca de nacimiento que él lleva con orgullo.

"Apache: la vida de Carlos Tevez" está disponible en la plataforma streaming desde hace poco. Los usuarios y los fans del jugador han amado la serie y muchos se preguntan si habrá una segunda temporada de la misma.

TRÁILER DE "APACHE: LA VIDA DE CARLOS TEVEZ"

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE "APACHE: LA VIDA DE CARLOS TEVEZ"

1984. A los 12 años, Carlos se dedica al fútbol con la esperanza de escapar de la violencia y las drogas que lo rodean en el barrio humilde donde creció.

Entre el plomo y la desilusión. Carlos comienza a interesarse por su amiga Mariela. Una tragedia conmueve a la familia Tevez. Carlos y Danilo se prueban en un nuevo equipo.

El legado. Segundo intenta calmar los ánimos tras las acciones de Hernán, pero la violencia escala. Un reclutador de Boca Juniors quiere llevarse a Carlos de All Boys.

Un mundo nuevo, el origen. Carlos tiene una llegada complicada a Boca, mientras que Danilo enfrenta la cruda realidad en Liniers. Cochi y Jorge le piden a Hernán que se aleje de Fuerte Apache.

El valor de la identidad. Carlos tiene una conversación difícil con su madre biológica. Danilo enfrenta problemas burocráticos. Mientras tanto, aumenta la tensión entre Cochi y Jorge.

Dos madres, un acto de amor. Mientras lidia con una lesión, Carlos intenta obtener la documentación para seguir en Boca, y Fabiana se sincera con él. Danilo busca información sobre su padre.

Las dos caras de una moneda. Un tiroteo sume el barrio en un caos mayor. Carlos pone en riesgo su lugar en la selección nacional por acompañar a su amigo, que no pasa un buen momento.

El gran día. Carlos recibe la noticia que estuvo esperando toda la vida. Adriana teme que Carlos no la vea como su verdadera madre. Danilo busca venganza desesperadamente.