Biografía e historia de Anuel AA, cantante de trap y reguetón

Anuel AA ha logrado hacerse un espacio en el mundo de la música gracias al trap y el reguetón. El puertorriqueño consiguió formar una gran carrera musical en muy poco tiempo y hoy es uno de los más conocidos en Estados Unidos, América Latina y más.

El cantante ha conseguido el respeto de sus seguidores que no dudan en volver tendencia cada uno de sus videos que son estrenados en YouTube. También ha alcanzado que sus colegas de la música urbana como Farruko, Arcangel, De la Ghetto, Zion & Lennox , Wisin, Nicky Jam, Ozuna y Daddy Yankee usen sus frases más populares.

Luego de grabar el tema “Culpables” junto a Karol G, el amor nuevamente tocó sus puertas, pero al inició no daban información al respecto, pero luego de las diversas publicaciones en las redes sociales, la pareja confirmó que habían empezado una relación amorosa y se encontraban muy felices.

En esta nota te contaremos muchos más detalles sobre Anuel AA el polémico cantante de trap y reguetón puertorriqueño.

¿Quién es Anuel AA?

Emmanuel Gazmey Santiago , conocido en el mundo de la música como Anuel AA, es un joven rapero que se ha destacado en el género del trap y reggaetón. Nació el 27 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico, y es hijo de Nilda Santiago y José Gazmey, quien fue músico y vicepresidente de A&R de Sony Music en Puerto Rico.

Realizó estudios en el colegio María Auxiliadora en Carolina, y en el transcurso de su formación fue mostrando interés por la música. A finales del año 2010 inició su trayectoria haciendo canciones y más adelante firmaría con el sello Maybach Music Group del rapero estadounidense Rick Ross.

¿Cuándo empezó el camino a la fama?

Anuel AA comenzó su carrera musical en el 2011. El primer tema que sacó al mercado se llamó “Demonia”, el cual no tuvo mayor relevancia. Tres años después de su salto a la industria musical, el cantante logró popularidad en los Estados Unidos y Puerto Rico, gracias a la ayuda de artistas como Ozuna y Ñengo Flow.



El primer gran éxito de Anuel AA vendría con el sencillo “La Ocasión” , en donde habla sobre cómo quiere que se repita un encuentro físico de una forma bastante explícita. Este tema hizo que firmará contrato con la discográfica Maybach Music Group. No obstante, su carrera, que parecía prometedora, se estancó debido a que fue arrestado por las autoridades de Puerto Rico



Problemas con la ley

El 3 de abril de 2016, Anuel AA fue detenido junto a otras personas cuando salían de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en Santurce, Puerto Rico. El cantante fue acusado de posesión ilícita de arma de fuego: se le incautaron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones.



Su condena se evaluó durante más de un año, así que el 19 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión efectiva.



Pero luego de 10 meses y tener buena conducta en prisión, Anuel AA fue puesto en libertad y lo primero que hizo al salir de la cárcel fue comentar en su Instagram: “No hay sufrimiento que dure una vida entera”.



El mismo día que abandonó la prisión, el cantante puertorriqueño lanzó al mercado su disco “Real hasta la muerte” que ha tenido mucho éxito entre sus seguidores.



Polémicas del cantante de trap

Anuel AA tuvo una gran polémica y pelea con el cantante Cosculluela que generó una intensa molestia entre los boricuas. ¿La razón? Las fuertes rimas con componentes homofóbicos, machistas y aparentemente insensibles con la situación social de Puerto Rico.



Esto hizo que varios personajes públicos de Puerto Rico se manifiesten y expresen su molestia por que también ofendió a los miles de pacientes con VIH.



Esto hizo que el cantante de trap cierre su cuenta de Instagram por un par de semanas, pero a pesar de eso, Anuel pareció mantenerse muy soberbio, hasta que decidieron cancelarle un concierto en su país natal. Esto hizo que se vea en la obligación de pedir disculpas públicas por todo el enfrentamiento que se había generado a raíz de su canciones.



Relación con Karol G

Su primer encuentro tuvo lugar en el set de grabación del tema "Culpables", donde la atracción surgió instantáneamente. La pasión reflejada por ambos en el videoclip no fue actuación. Realmente estaban sintiéndolo.



“Nos conocimos grabando el video y desde que nos vimos por primera vez hicimos clic. Conocí su persona, quién es, lo que ha vivido, algunas de las cosas del porqué se expresa así en sus canciones. Y lo más brutal es que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente este año", comentó Karol G en una entrevista.



Aunque antes de verse personalmente, a la colombiana ya le había gustado la actitud de Anuel AA al proponerle la colaboración que finalmente los convertiría en uno de los dúos más aclamados del género urbano.



El 17 de noviembre de 2018 en los Latin Grammy, durante una presentación sucedió lo que muchos esperaban: la confirmación de que existía una relación entre Karol G y Anuel AA, ya que ellos se dieron un beso en medio del show que arrancó suspiros de todos sus fanáticos.