El ingreso de Melissa Paredes con su personaje de Patty a la serie ‘Al fondo hay sitio’ sorprendió a sus seguidores. Todo ello apunta a que la actriz sería el nuevo amor de ‘Joel Gonzáles’. Sin embargo, al ser consultado su actual pareja, Anthony Aranda, sobre cómo reaccionaría tras la probabibilidad de una escena de besos de su novia en la serie no dudo en emitir su opinión.

Al respecto, una periodista de ‘Amor y Fuego’ aprovechó la presencia del ‘Activador’ para saber su opinión sobre el regreso de su prometida a la actuación. Ante ello, él se mostró contento de ver a Melissa Paredes en la serie con más rating del Perú y no borró su sonrisa hasta que llegó la pregunta incómoda.

El bailarín aseguró que de haber beso en la serie preferiría estar advertido para que no lo tome desprenido.

“Ya le he dicho que no me avise, que no lo quiero ver. Ese día me quedo en las clases ensayando. Y que no me cuenten, que pase. Mentira, no, fresh, es parte dé... no sé si va a haber o no”, sostuvo Aranda.

